رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس ادامه داد: در این جلسه مسائلی از قبیل ارائـه گزارش کامل از روند اجرای مصـوبات مورخ ۱۱ دی ماه سال ۱۴۰۳ این کمیسیون، ارائه پیشـنهادات لازم درخصـوص افزایش انگیزه‌های اقتصادی تولیدکنندگان شامل آسیابانان و نانوایان، بررسی و پیشـنهاد‌های مربوط به تهیه و تولید محتوای آموزشی برای عموم مردم برای ارتقاء آگاهی در تشـخیص دقیق‌تر آرد و نان کامل و نیز فراهم‌سازی زمینه نظارت گسترده مردمی، بحث و تبادل نظر درباره سازوکار قیمت گذاری گندم بر اسـاس دسـته بندی کیفی با هدف حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ورود گندم نامرغوب به چرخه انسانی و همچنین بررسی سـازوکار تشکیل کمیته نظارت و بازرسی جهت حمایت از نانوایی‌های عرضه کننده نان کامل رسیدگی شد.

نان کامل باید نیاز‌های جسمانی مردم را تأمین کند

وی بر اهمیت تهیه نان کامل در راستای تأمین نیاز‌های غذایی جامعه تأکید کرد و افزود: نام کامل از بستر آرد کامل تهیه می‌شود و باید نان در سفره مردم تمام نیاز‌های جسمانی از جمله پروتئین‌ها را تأمین کند. اگر آرد به درستی تهیه نشود و همچنین فرآیند پخت نان با دقت طی نشود در نتیجه نانی که در سفره مردم قرار می‌گیرد نه تنها نیاز‌های جسمانی را تأمین نمی‌کند بلکه ممکن است باعث بروز بیماری‌های مختلف شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به وابستگی مردم به نان به عنوان اصلی‌ترین غذای روزانه گفت: کمیسیون اصل نود تلاش دارد تا نان کامل با ارزش غذایی مناسب بر سر سفره مردم قرار گیرد تا نه تنها سلامت جامعه تهدید نشود بلکه نیاز‌های جسمانی مردم نیز به طور کامل تأمین شود.

ضرورت کاهش سبوس گیری برای تولید نان کامل و حمایت از اقتصاد نانوایان

پژمانفر بر اهمیت افزایش انگیزه‌های اقتصادی برای تولیدکنندگان نان از جمله آسیابان و نانوایان تأکید کرد و گفت: نانی که سبوس‌گیری بیشتری داشته باشد، پخت راحت‌تر و سفیدتر دارد و ذائقه مردم نیز به آن عادت کرده است، اما تولید نان کامل نیازمند توجه به اقتصاد آسیابان و نانوا است که در این راستا بخش قابل توجهی از اقتصاد آنها با فروش سبوس تأمین می‌شود بنابراین باید سبوس‌گیری را کاهش داد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه طرح اولیه ما کاهش سبوس‌گیری به میزان ۵ تا ۶ درصد در نان‌های تولیدی است، بیان کرد: این طرح ابتدا در ۷۰۰ نانوایی آزمایش می‌شود و در آینده به ۵۰ درصد نانوایی‌ها گسترش خواهد یافت، کاهش سبوس‌گیری تنها بخشی از راهکار است و پس از آن باید به فرآیند پخت نان نیز دقت بیشتری داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس افزود: باید به سمتی پیش برویم که نان توسط شاطر‌های ماهر پخته شود و فرآیند تخمیر و پخت نان دقیق‌تر باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: دقت در فرآیند پخت می‌تواند هزینه‌های سربار برای نانوایان را کاهش دهد از این رو اولین اقدام ما این بود که اقتصاد آسیابان و نانوایان را به درستی تأمین کنیم تا نگرانی‌ها آنها رفع شود و بتوانند تمامی تلاش خود را برای کیفی سازی نان صرف کنند.

پژمانفر از تصمیم برای گسترش این طرح به ۳۱ استان خبر داد و گفت: در هر استان سه آسیاب برای تولید نان کامل راه‌اندازی خواهد شد و از این پس مجوز نانوایی‌ها جدید فقط برای نانوایانی صادر می‌شود که از آرد کامل استفاده کنند.

قیمت‌گذاری نان به استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار شود

وی در ادامه به تأثیر عوامل مختلف بر قیمت نان اشاره کرد و گفت: برای حل این موضوع تلاش داریم تا فرآیند قیمت‌گذاری را به استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار تا قیمت نان بر اساس شرایط و نیاز‌های هر منطقه تعیین شود.

پژمانفر همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر کیفیت نان تأکید کرد و افزود: دستگاه‌هایی مانند سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و دیگر نهاد‌های ذیربط باید در مسئله کیفیت نان و نظارت بر آن مشارکت داشته باشند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: در حال حاضر نانوایی‌هایی که از آرد کامل استفاده می‌کنند با صف طولانی تقاضا روبه رو هستند از این رو امیدواریم در چند ماه آینده به تعداد قابل توجهی نانوایی برای تهیه نان کامل برسیم علیرغم اینکه ممکن است قیمت نان کمی افزایش یابد. هدف ما این است که صنف نانوایان را متناسب با نیاز مردم گسترش دهیم تا مردم بتوانند بهترین نان را در سفره خود داشته باشند.

تأخیر چهارماهه در پرداخت یارانه نانوایان/ انتقاد کمیسیون اصل ۹۰ به تاخیر در پرداخت یارانه

پژمانفر با اشاره به مشکلات مالی نانوایان گفت: متأسفانه چهار ماه است که پرداخت یارانه دولت از طریق بانک سپه به نانوایان متوقف شده است. این یارانه بخشی از برنامه درآمدی نانوایان بود و به آنها کمک می‌کرد تا با توجه به افزایش قیمت‌های آب، برق، گاز، مالیات و بیمه در طول سال، اما مشکلات مالی خود را مدیریت کنند.

وی در پایان بیان کرد: این موضوع در جلسه اخیر مطرح و مقرر شد دولت برنامه مشخصی را در این زمینه اعلام کند اگر دولت قصد دارد یارانه را پرداخت کند باید در این امر تأخیر نداشته باشد؛ در غیر این صورت این عدم پرداخت باید در زنجیره قیمت نهایی نان تأثیرگذار باشد و به شکلی تأمین شود که مشکلات نانوایان رفع شود.