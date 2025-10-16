پخش زنده
مجمع عمومی سالیانه هیأت آمادگی جسمانی استان کردستان با حضور رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی کشور در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این نشست، گواری رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی کشور با اشاره به اینکه ۲۸ رشته ورزشی زیرمجموعه این فدراسیون فعالیت دارند، گفت: بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته، هیأت کردستان بهعنوان سومین هیأت فعال کشور شناخته شده است.
وی با بیان اینکه ورزش و فعالیت بدنی به ضرورتی انکارناپذیر در زندگی ماشینی امروز تبدیل شده است، افزود: تمام دستگاهها و نهادها در گسترش فرهنگ تندرستی و تحرک بدنی مسئولیت و رسالت سنگینی بر عهده دارند.
در ادامه این مجمع، خاکی سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کردستان با اشاره به جایگاه مهم رشته آمادگی جسمانی گفت: این رشته بهعنوان یکی از ورزشهای پایه نیازمند برنامهریزی، تلاش و انسجام بیشتری نسبت به سایر رشتههاست.
وی افزود: در حال حاضر سههزار و ۲۵۸ ورزشکار سازمانیافته زن و مرد در رشته آمادگی جسمانی در استان کردستان فعالیت دارند.