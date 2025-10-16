به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرز مهاباد، حسن شیروانی پدر شهید و از پیشکسوتان و ایثارگران دوران دفاع مقدس میگوید: در زمان جنگ تحمیلی بنده به همراه چند تیم دیگر ماموریت پیداکردیم از استان فارس تا به این منطقه اعزام شویم و همراه و همسنگر با پیشمرگان مسلمان کرد و عشایر در برابر گروهک‌های ضد انقلاب در میدان حاضر شویم.

شهدایی همچون باکری، بروجردی، کاوه و شهدایی دیگر هم در زمان جنگ و هم در شرایط کنونی الگویی به تمام معنا برای همه ما هستند چرا که آنها تنها برای رضایت خداوند و دفاع از حق و این خاک در میدان جانشان را نثار کردند.

در لابه لای ناآرامی‌های منطقه حاج حسن شیروانی با یک خانم مهابادی ازدواج می‌کند.

قرار بود تنها چند ماه در این منطقه ماموریت داشته باشم، اما بعد از حضور در این منطقه و آشنایی با مردم غیور و شجاع مهاباد هر روز بیشتر وابسته مهربانی و برادری مهابادی‌ها می‌شدم در سال ۶۴ با یک خانواده مهابادی وصلت کردم که حاصل این وصلت یک دختر و یک پسر است.

بهنام فرزند ارشد خانواده است که راه پدرش را انتخاب کرد و حالا سالهاست که آسمانی شده است.

فرزند پسرم متولد سال ۶۵ که با توجه به شغل بنده وی هم علاقه‌مند به پاسداری از کیان کشور شد که درسال ۸۶ در عملیاتی توسط گروهک پژاک به شهادت رسید.

از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون کرد، ترک، عرب، لر و فارس دوشادوش همدیگر برای حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی ایستاده‌اند.