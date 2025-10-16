رد ادعای یک روزنامه درباره سازمان مهاجرت
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت مجلس ادعای یکی از روزنامهها مبنی بر اینکه مجلس در بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت که در حال تصویب قانونی است وبنابرآن مرد خارجی با صیغه کردن زن ایرانی، تبعه ایران شود، را دروغ محض خواند و گفت: اساساً چنین بند یا مادهای در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت مجلس در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت؛ ضمن رد صریح ادعای یکی از روزنامهها مبنی بر اینکه مجلس در حال تصویب قانونی است که مرد خارجی با صیغه کردن زن ایرانی، تبعه ایران شود؛ گفت: موضوعی که در کارگروه تخصصی در حال بررسی است، موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی است که همچنان در کارگروه و کمیسیون مشترک در حال بررسی است و این لایحه ورودی به شرایط تابعیت ندارد.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت مجلس تصریح کرد: اساساً چنین بند یا مادهای در لایحه پیشنهادی دولت و در لایحه اصلاحی که در حال حاضر در کارگروه تخصصی و کمیسیون مشترک در حال بررسی است، وجود ندارد.
براساس قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب سال ۱۳۸۵ و طبق آخرین اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۸، اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی تعیین تکلیف شده است.