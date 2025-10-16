رد ادعای یک روزنامه درباره سازمان مهاجرت

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت مجلس ادعای یکی از روزنامه‌ها مبنی بر اینکه مجلس در بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت که در حال تصویب قانونی است وبنابرآن مرد خارجی با صیغه کردن زن ایرانی، تبعه ایران شود، را دروغ محض خواند و گفت: اساساً چنین بند یا ماده‌ای در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت وجود ندارد.