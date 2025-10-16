پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: وضعیت محیط زیستی باغ وحش ارومیه بصورت مستمر و با حضور تیم مشترکی از کارشناسان حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و سازمان دامپزشکی استان مورد پایش و کنترل قرار میگیرد.
امید یوسفی با اشاره به انتشار فیلمی در فضای مجازی با عنوان وضعیت نامناسب نگهداری از شیرها در باغ وحش ارومیه، افزود: وقوع طوفان شدید موجب شکستگی شیشه حائل در بخش نگهداری شیرها شده بود که مدیریت باغ وحش در فاصله کمتر از یک روز نسبت به تعویض شیشه و ساماندهی بخش مربوطه اقدام نموده است.
وی با اشاره به کنترل مستمر وضعیت گونههای موجود در باغ وحش ارومیه گفت: با توجه به گستردگی و وسعت بالای مجموعه باغ وحش ارومیه و هزینههای بالای نگهداری، وضعیت در این مجموعه با شرایط مطلوب فاصله دارد، اما از نظر رعایت الزامات و ضوابط نگهداری در حد قابل قبول است و توصیهها و تذکرات لازم نیز در بازدیدهای مختلف به مدیریت مجموعه ارائه میشود که در صورت عدم رعایت ضوابط، برخورد قانونی در این خصوص صورت میگیرد.
یوسفی ضمن تقدیر از حساسیت و توجه دوستداران محیط زیست به وضعیت حیات وحش در استان، تاکید کرد: عموم شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه شرایط نامطلوب حیات وحش یا شکار و صید در مناطق طبیعی موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.