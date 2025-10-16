به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی می‌گوید: انتخابات نمایندگان تشکل‌ها در شورا‌های توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد ۲۴ آذرماه امسال در سراسر استان مرکزی برگزار می‌شود.

محمد امین باقری افزود: فرآیند برگزاری این انتخابات از چند روز پیش آغاز شده و ثبت نام کنندگان از ۲۶ مهرماه تا ۳۰ مهرماه فرصت ثبت نام دارند.

او ابراز داشت: رای دهندگان هم از ۲۰ آبان تا ۲۲ آذرماه امسال فرصت ثبت نام برای شرکت در این انتخابات را دارند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: افزایش مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد در رفع مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله مهترین اهداف برگزاری این انتخابات است.