نقی نائیجی، مدیرعامل باشگاه فوتبال پیکان از تمدید قرارداد سعید دقیقی سرمربی این تیم به مدت ۳ سال خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل باشگاه پیکان گفت: امروز که تنها شش هفته از رقابتهای لیگ برتر میگذرد، بنده و سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه پیکان بابت انتخاب سعید دقیقی بهعنوان سرمربی تیم فوتبال باشگاهمان در ابتدای فصل، رضایتمندی داریم. وی بهعنوان یک مربی جوان و انرژیک، به درستی ما را در مسیر رسیدن به اهداف بلندمدت باشگاه همراهی میکند و سیاستهای باشگاه پیکان را به اجرا در میآورد.
نقی نائیجی افزود: قرارداد سعید دقیقی با باشگاه پیکان به مدت دو فصل امضا شده بود و طی توافقی که با وی داشتیم، این قرارداد به مدت سه فصل ورزشی دیگر تمدید شد.