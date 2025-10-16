

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل باشگاه پیکان گفت: امروز که تنها شش هفته از رقابت‌های لیگ برتر می‌گذرد، بنده و سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه پیکان بابت انتخاب سعید دقیقی به‌عنوان سرمربی تیم فوتبال باشگاه‌مان در ابتدای فصل، رضایتمندی داریم. وی به‌عنوان یک مربی جوان و انرژیک، به درستی ما را در مسیر رسیدن به اهداف بلندمدت باشگاه همراهی می‌کند و سیاست‌های باشگاه پیکان را به اجرا در می‌آورد.

نقی نائیجی افزود: قرارداد سعید دقیقی با باشگاه پیکان به مدت دو فصل امضا شده بود و طی توافقی که با وی داشتیم، این قرارداد به مدت سه فصل ورزشی دیگر تمدید شد.