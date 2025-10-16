پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا از کشف و ضبط ۱۰ قبضه اسلحه شکاری از شکارچیان متخلف، هفته اخیر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمدرضا سلامی ریک گفت: با توجه به فرارسیدن فصل پاییز و حضور پرندگان مهاجر به خصوص بلدرچین در زمینهای کشاورزی آستارا، تعدادی شکارچی متخلف، بدون توجه به قوانین شکار و صید، این پرندگان را شکار میکردند که همه این افراد از سوی ماموران حفاظت محیط زیست شهرستان و یگانهای انتطامی دستگیر و ۱۰ قبضه اسلحه شکاری و تعدادی فشنگ هم از آنها کشف و ضبط شد.
وی افزود: با توجه به شروع فصل سرما و لزوم حمایت بیشتر از حیات وحش، ماموران حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا برای جلوگیری از شکار غیرمجاز، به صورت شبانه روزی گشت زنی میکنند تا با متخلفان شکار و صید، قانونی و قاطع برخورد کنند.