انسان علم، مهارت ودانایی واستعدادش را در اختیار مردم برای نجات وحل مشکلات جامعه هزینه میکند و آنجاست که انسان به اوج میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس جمهور در آیین اختتامیه مسابقات ملی مهارت ایران تاکید کرد: آموزش را به سمت مهارت آموزی ببریم.
مسعود پزشکیان افزود: رقابت افراد با یکدیگر پیشرفت انسان را به همراه دارد بطوریکه باعث میشود در رقابت عمیقتر وماندگارتر یاد بگیریم و نقص خود را در رقابت پیدا کنیم.
وی گفت: علم، مهارت، باور واعتقاد انسان را درستکار وصالح میکند و در بحثهای علمی در دانشگاه علم، مهارت و رفتار را باهم آموزش داده میشود تا اوج دانایی و توانایی در انسان بروز پیدا کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه علم برای عمل است آدم بی عمل مثل یک درخت بی ثمر است، افزود: در دولت تلاش میشود بستری برای این نوع آموزش آماده میکنیم تا علم ودانایی در ذهن ماندگار باشد.
مسعود پزشکیان راه دستیابی به توانستن را در گرو مهارت، تمرین و زمان دانست و گفت: برای یادگیری باید زمان گذاشته شود انسان از لحاظ فطری همیشه در حال آماده شدن برای آموزش است.
وی تاکید کرد: نگاه ومغز واندیشه ما میتواند آثاری ماندگارخلق کند و در درون هر کسی گنجی نهفته است که میتوان به ظهور وبروز رساند.
در پایان هم تصویری از رئیس جمهور با قلم هنرمند نقاش اصفهانی ازمربیان فنی وحرفهای کشور به تصویر کشیده شد.