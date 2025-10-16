در دومین روز از هفتادو دومین نشست کمیته منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در قاهره، وزیر بهداشت کشورمان با خانم حنان بلخی مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت و آقای خالد عبدالغفار وزیر بهداشت مصر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ در دومین روز از هفتادو دومین نشست کمیته منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در قاهره، وزیر بهداشت کشورمان با خانم حنان بلخی مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت و آقای خالد عبدالغفار وزیر بهداشت مصر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار‌ها بر گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی و دارویی میان ایران، مصر و دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت تأکید شد.

آقای ظفرقندی همچنین در حاشیه نشست، دیداری صمیمی با کارکنان ایرانی دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت داشت.