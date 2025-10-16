نماینده استان مرکزی در رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، روز‌ شنبه در کرج مهمان تیم پیکان خواهد بود.

مصاف رده چهارم و نهم جدول؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، روز‌های جمعه و شنبه در شهر‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.

نماینده استان در این مسابقات که به لطف سه پیروزی پی در پی در هفته‌های اخیر خود را به رده چهارم جدول مسابقات رسانده این هفته مهمان پیکان است.

دیدار تیم‌های پیکان و آلومینیوم ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه شنبه ۲۶ مهرماه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود.

در پنج رویارویی اخیر دو تیم، آلومینیوم شکست در برابر پیکان را تجربه نکرده و یک پیروزی و چهار تساوی کسب کرده است.

در جدول مسابقات هم آلومینیوم با ۹ امتیاز در رده چهارم و پیکان با ۷ امتیاز در رده نهم قرار دارد.