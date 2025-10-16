پخش زنده
محمد شاهمیری داور بین المللی بازنشسته کشورمان به عنوان دومین مدرس ایرانی دوره بینالمللی داوری والیبال معرفی شد و ابلاغ خود را از عضو هیات رئیسه کنفدراسیون آسیا دریافت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیش از ۲۰ سال پیش استاد ابراهیم نعمتی تنها ایرانی بود که به عنوان مدرس داوری بینالمللی فعالیت میکرد و پس از بازنشستگی وی که با تقدیر و تشکر از سوی کنفدراسیون والیبال و فدراسیون جهانی والیبال همراه بود تا به امروز این عرصه برای حضور یک ایرانی خالی بود.
پس از مذاکرات و پیگیریهای متعدد و ارائه برنامهها و پروپوزالهای مختلف فنی و گزارشهای مصور گوناگون، کنفدراسیون والیبال آسیا طی نامهای محمد شاهمیری را به عنوان مدرس دوره داوری بین المللی معرفی کرد.
به این ترتیب بعد از ۲۰ سال برای نخستین مرتبه، یک ایرانی به عنوان مدرس دوره داوری بین المللی انتخاب و معرفی شد تا شاهمیری که پرافتخارترین داور والیبال ایران در سطح جهانی محسوب میشود و سابقه قضاوت در لیگ جهانی (۱۴)، جایزۀ بزرگ (۱۲)، قهرمانی جهان (۴)، انتخابی المپیک (۱)، باشگاههای جهان (۲)، جام قهرمانان (۱)، جام جهانی (۱)، المپیک (۲) و لیگ ملتها (۱) را نیز در کارنامه خود دارد، پس از مذاکرات و بررسیهای انجام شده از سوی AVC با توجه به سطح بالای فنی و تخصصی این داور بازنشسته ایرانی که در ایران به عنوان مدرس داوری مشغول بود، به عنوان مدرس از سوی کنفدارسیون والیبال آسیا انتخاب شود.
بر این اساس عصر امروز (چهارشنبه ۲۳ مهر) در جلسهای در دفتر رئیس فدراسیون والیبال، مدرسی شاهمیری از سوی سید میلاد تقوی به عنوان عضو هیات رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا و رئیس فدراسیون والیبال ایران به وی ابلاغ شد.
رئیس فدراسیون والیبال در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزشمند استاد ابراهیم نعمتی، انتخاب محمد شاهمیری را به عنوان دومین ایرانی در سمت مدرس دوره بین المللی والیبال تبریک گفت و از زحمات و خدمات و فعالیتهای وی در سالهای فعالیت در والیبال تقدیر و تشکر کرد.
شاهمیری طی سالهای اخیر پس از بازنشستگی به نظارت داوری در مسابقات آسیایی و جهانی نیز مشغول بوده است.