براساس برنامه هفتم توسعه ، نظام نوین درآمد -هزینه بزودی در سازمان برنامه و بودجه کشور اجرا و ۱۰۰ درصد اختیار اعتبارات به استانداران واگذار می شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: این نظام بر اساس بند پ ماده ۱۷ قانون هفتم و با دستور و پیگیری رئیس جمهور اجرا خواهد شد .

امید علی پارسا با بیان اینکه تمرکز زدایی از تهران و تفویض اختیار اعتبارات هر استان به خود استانداران مهمترین هدف از استقرار این نظام است تصریح کرد: در حال حاضر استانداران تنها اختیار ۱۵ درصد از اعتبارات را دارند و ۸۵ درصد در اختیارا وزیران است که با استقرار این نظام ۱۰۰ درصد اختیار اعتبارات به استانداران واگذار می شود .

وی افزود: نظام نوین درآمد هزینه از چند ماه آینده آغاز و در بودجه سال آینده بطور کامل اجرایی می شود .

در این مراسم از تلاش‌های ۴ ساله حسین سپهری تجلیل شد و طی حکمی از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رضا علی نژاد به عنوان رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی منصوب شد.