پخش زنده
امروز: -
تقویت همکاریهای مرزی در دیدار مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران با وزیر کشور افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت کشور افغانستان امروز اعلام کرد: سراج الدین حقانی وزیر کشور افغانستان امروز با محمدرضا بهرامی مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه و علیرضا بیکدلی سرپرست سفارت ایران در افغانستان دیدار کرد.
در این دیدار، درباره مبارزه مشترک با مواد مخدر و تقویت همکاریها در مرزهای ایران و افغانستان بحث شد و دو طرف بر امنیت و ثبات منطقه و حل مسائل از راه تفاهم تأکید کردند.
همچنین وزیر کشور افغانستان تأکید کرد: افغانستان خواهان روابط نیک مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورها به ویژه کشورهای همسایه است، زیرا نا امنی در منطقه به خیر هیچکس تمام نمیشود.
سراج الدین حقانی گفت: همانگونه که ما به حاکمیت و حیثیت دیگران احترام داریم، توقع داریم درباره ما نیز نیت و احترام مشابه وجود داشته باشد.
این دیدار در حالی صورت گرفته است که در دو روز اخیر درگیریهای شدیدی میان مرزبانان افغانستان و پاکستان به وقوع پیوست و ایران بر ضرورت گفتوگو و تفاهم میان دو کشور تأکید کرد.