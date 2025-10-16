به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، به مناسبت این ضایعه، پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت جناب آقای کرم‌رضا پیریایی، استاندار اسبق همدان، موجب تأثر و تأسف فراوان گردید. آن فقید سعید از مدیران متعهد، انقلابی و خدوم نظام جمهوری اسلامی بود که در دوره مسئولیت خود، با روحیه‌ای جهادی و اخلاص در عمل، خدمات ارزشمندی در مسیر توسعه و تعالی استان همدان و خدمت به مردم شریف این دیار بر جای گذاشت است.

بی‌تردید، تلاش‌های آن مرحوم در سنگر‌های مختلف مدیریتی و خدمت‌رسانی در کارنامه خدمتگزاران صادق این سرزمین ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت صمیمانه به خانواده محترم آن مرحوم، همکاران و عموم خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی، از درگاه خداوند متعال برای روح بلندش رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

دکتر حمید ملانوری شمسی

استاندار همدان