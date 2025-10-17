پخش زنده
بهمنظور حمایت از جمعیت حیات وحش و تأمین بخشی از نیاز غذایی گونههای علفخوار، بهویژه آهو، ۱۵ تن یونجه در تابستان امسال در مراتع فقیر پناهگاه حیاتوحش میاندشت توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان جاجرم، گفت: در پی کاهش بارندگیها، تداوم خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی، وضعیت تغذیهای حیاتوحش منطقه با محدودیتهایی روبهرو شده و به همین منظور و برای جلوگیری از مهاجرت یا تلفات احتمالی، عملیات توزیع علوفه در نقاط مختلف پناهگاه انجام گرفت.
وی افزود: علوفههای توزیعی با همکاری نیروهای یگان حفاظت و نظارت کارشناسان محیطزیست در زیستگاههای اصلی آهوی گواتردار پخش شد.
صفرزاده تصریح کرد: تأمین و توزیع علوفه اقدامی موقت برای عبور از شرایط بحرانی است و برنامههای اصلی اداره کل بر احیای پوشش گیاهی، مدیریت منابع آب و کنترل چرای دام در محدوده پناهگاه متمرکز خواهد بود.