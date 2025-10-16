تیم‌های شهرداری گرگان، کاله و استقلال امروز در هفته سوم بیست‌وهفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال مقابل حریفان به پیروزی رسیدند.

پیروزی استقلال، کاله، شهرداری و شکست طبیعت

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و از هفته سوم این مسابقات، امروز تیم شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی در دیدار خانگی برابر گلنور به برتری ۹۰ بر ۵۹ دست یافت.

تیم طبیعت در دیدار خانگی مقابل کاله ۱۰۴ بر ۸۵ شکست خورد.

تیم رعد پدافند هوایی اصفهان به مصاف پایش پارت شاهرود رفت که این بازی با برتری ۷۹ بر ۷۳ رعد به پایان رسید.

در آبادان تیم استقلال ۸۶ بر ۸۳ مقابل نفت به پیروزی رسید و به روند دیدار‌های بدون باخت خود ادامه داد.

دو دیدار دیکر این هفته از رقابت‌های لیگ بسکتبال میان مهگل با نفت زاگرس و پترونوین با پاس در جریان است.

هفته چهارم این مسابقات دوشنبه برگزار خواهد شد.