تیم پاسارگاد نور در هفته دوم لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور، با نتیجه قاطع ۴ بر صفر، میزبان تیم پدیده ساری را در ورزشگاه شهید ناطق نوری شکست داد.
این دومین پیروزی متوالی پاسارگاد نور در این رقابتها محسوب میشود که با شش امتیاز کامل، این تیم را در جایگاه مناسبی در جدول رقابتها قرار داده است.
سعید کوزهگر، سرمربی تیم پاسارگاد نور در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت: خدا را شکر توانستیم در هفته دوم مسابقات، تیم خوب پدیده ساری را شکست دهیم. هفته اول نیز سه امتیاز کامل را گرفتیم. هدف ما صعود از این گروه است.
وی افزود: با تلاش بازیکنان، کادر فنی و حمایت خانوادهها امیدواریم بتوانیم سربلند از این رقابتها بیرون بیاییم.
از سوی دیگر، موسوی، سرمربی تیم پدیده ساری ضمن تقدیر از تلاش بازیکنانش گفت: این بازی، نخستین دیدار ما در لیگ بود و طبیعی است که در بازی اول اشتباهاتی وجود داشته باشد.
وی افزود: چند بازیکن مصدوم داشتیم و فشار مسابقات لیگ مازندران باعث تحلیل بدنی برخی بازیکنان شد. گلهایی که دریافت کردیم بیشتر روی اشتباهات فردی بود.
با این نتیجه، پاسارگاد نور با دو پیروزی پیاپی و کسب شش امتیاز، شروعی مقتدرانه در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور داشته و به یکی از مدعیان جدی صعود از گروه خود تبدیل شده است.