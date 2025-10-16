به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،تیم دلسوختگان فردا بازی‌های خود را در لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور آغاز می‌کند.

تیم دلسوختگان اهل بیت قم که در رقابت‌های ۳ فصل گذشته لیگ دسته یک فوتسال باشگاه‌های کشور و در گام آخر، فرصت حضور در لیگ برتر را از دست داده بود، فردا و در هفته نخست فصل جدید لیگ دسته یک مهمان صنایع اردکان خواهد بود.

این بازی از ساعت ۱۶ در سالن ورزشی فجر اردکان برگزار می‌شود.

دلسوختگان علاوه بر صنایع اردکان با تیم‌های مقاومت تهران، عمران بتن همدان، اتحاد سرخس، سیمین کک شاهرود، کسری گرمدره و فرش آرا مشهد در گروه سوم لیگ دسته یک فوتسال باشگاه‌های کشور همگروه است.