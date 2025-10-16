پخش زنده
تیم دلسوختگان اهل بیت قم فردا در هفته نخست فصل جدید لیگ دسته یک فوتسال باشگاههای کشور مهمان صنایع اردکان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،تیم دلسوختگان فردا بازیهای خود را در لیگ دسته یک باشگاههای کشور آغاز میکند.
تیم دلسوختگان اهل بیت قم که در رقابتهای ۳ فصل گذشته لیگ دسته یک فوتسال باشگاههای کشور و در گام آخر، فرصت حضور در لیگ برتر را از دست داده بود، فردا و در هفته نخست فصل جدید لیگ دسته یک مهمان صنایع اردکان خواهد بود.
این بازی از ساعت ۱۶ در سالن ورزشی فجر اردکان برگزار میشود.