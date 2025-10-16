آیین اختتامیه سومین رویداد روایت‌نویسی «چای روضه» و اختتامیه رویداد روایت «بیداری» در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، آیین اختتامیه سومین رویداد روایت‌نویسی «چای روضه» و اختتامیه رویداد روایت «بیداری» (روایت‌نویسی روز‌های انقلاب در چهارمحال و بختیاری) برگزار می‌شود.

رویداد روایت‌نویسی «چای روضه»، از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و در آن با محوریت روایت روضه‌های خانگی، دیگ‌های نذری، فضاسازی‌های شهری و روستایی یعنی ارتباط عزای امام حسین (ع) با مردم روایت می‌شود.

رویداد روایت «بیداری»، به‌صورت استانی و با هدف پاسداشت ایام‌الله دهه فجر، ترویج فرهنگ روایت‌نویسی و مستندسازی خاطرات و وقایع تاریخی انقلاب اسلامی در استان برگزار می‌شود.