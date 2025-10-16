رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین گفت: طرح احداث منطقه ویژه اقتصادی تاکستان تنها در انتظار دریافت مجوز زیست‌محیطی است و مراسم کلنگ‌زنی آن در آینده نزدیک با حضور مقامات کشوری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رحمانی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰، این منطقه را به دلیل قرارگیری در حاشیه شبکه ریلی و نقش اساسی در کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب، قطب کلیدی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی استان برشمرد.

وی تأکید کرد که تمامی مراحل قانونی منطقه، از جمله تصویب طرح جامع، به انجام رسیده است.

به گفته رحمانی، زمین تعیین شده برای این منطقه ویژه در شهرستان تاکستان و در مجاورت شهر ضیاء آباد واقع شده است. مالکیت کل زمین بر عهده شرکت شهرک‌های صنعتی است که مسئولیت اجرای پروژه را نیز به عهده دارد.

وی افزود که مراحل اجرایی شامل دیوارکشی، احداث گمرک و سایر زیرساخت‌ها به‌زودی آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هدف اصلی منطقه ویژه اقتصادی تاکستان را رونق تجارت خارجی و ایفای کامل نقش استان در بحث ترانزیت و تجارت دانست.

رحمانی افزود: این منطقه به‌ویژه برای تکمیل زنجیره تولید، افزایش ارزش افزوده محصولات بخش کشاورزی و صنعتی استان و اتصال آنها به بازار‌های جهانی طراحی شده تا از خام‌فروشی جلوگیری شود.

رحمانی تشریح کرد که عمده تمرکز این منطقه بر تجارت خارجی است و شرکت‌هایی که یک طرف تجارت آنها (فروش یا تأمین مواد اولیه) خارجی است، از استقرار در این منطقه بهره خواهند برد.