به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار سعید مطهری‌زاده گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه افرادی با ترفند‌های مختلف از جمله فروش خودرو و زمین اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند، موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی استان با همکاری شاکیان موفق شدند ۲ نفر کلاهبردار را شناسایی و دستگیر کنند، افزود: متهمان در بازجویی‌ها به ۵ فقره کلاهبرداری به ارزش ۷۹ میلیارد ریال اعتراف کردند.

وی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک، سریعاً با شماره ۱۱۰ پلیس تماس بگیرند.