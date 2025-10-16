پخش زنده
مسابقات بوکس قهرمانی استان مازندران با حضور ۱۰۹ ورزشکار از ۱۹ شهرستان در ده وزن مختلف، به مدت چهار شب در سالن هلال احمر آمل در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس هیأت بوکس مازندران گفت: مسابقات بوکس قهرمانی استان مازندران با حضور ۱۰۹ ورزشکار از ۱۹ شهرستان در سالن هلال احمر آمل در حال برگزاری است.
امیر مدرسی، اظهار داشت: این مسابقات در ده وزن مختلف در رده سنی بزرگسالان به مدت چهار شب در حال برگزاری است.
وی افزود: نفرات برتر این مسابقات در قالب تیم مازندران در مسابقات قهرمانی کشور که تحت جام مرحوم جهان پهلوان جاسم دلاوری اواخر آذرماه به میزبانی مازندران برگزار میشود، شرکت خواهند کرد.
رئیس هیأت بوکس مازندران با اشاره به سطح بالای این رقابتها گفت: سطح مسابقات بسیار بالا بود و تمام مدعیان وزنهای مختلف در این مسابقات شرکت کردند.
مدرسی خاطرنشان کرد: این موضوع نویدبخش این است که ما بتوانیم نفرات بیشتری را در ترکیب تیمهای ملی داشته باشیم.
این مسابقات تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت و تیم منتخب مازندران برای رقابتهای قهرمانی کشور معرفی خواهد شد.