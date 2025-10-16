مراسم گلریزان «مهرگردون» در تهران

عصر امروز ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴ مراسم گلریزان «مهرگردون»، جهت جمع آوری کمک‌های مالی و اقلام توانبخشی، برای افراد کم توان، با حضور قهرمانان و چهره‌های ملی مانند خانم ساره جوانمردی، قهرمان ملی پارا المپیک کشور و محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک و با مشارکت بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برگزار شد. «مهرگردون» یک پویش مردمی است که بنیاد برکت نیز به این حرکت مردمی اضافه شده است. تا امروز بنیاد برکت حدود ۳۷۰۰ دستگاه ویلچر، عصا و تشک طبی را برای توزیع بین معلولان و جانبازان در مناطق محروم و روستا‌های کشور تدارک دیده است.

عکاس : امیر مهدی حیدر