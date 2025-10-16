شهادت «یحیی السنوار» رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس و فرمانده نبرد «طوفان الاقصی»، سال گذشته بر اثر حمله نیرو‌های رژیم غاصب اسرائیل به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ یک سال از شهادت «یحیی السنوار» رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس، نماد انقلاب فلسطین و فرمانده نبرد «طوفان الاقصی» گذشته است و مردم و مقاومت فلسطین موفق به دستیابی به دستاورد ملی و توافقی شدند که تمام توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشت.

فرمانده مجاهد و قهرمانی که ۷ اکتبر ۲۰۲۳ روزی را رقم زد که رژیم اشغالگر را در هم کوبید، ساختارش را لرزاند و افسانه شکست‌ناپذیری ارتش آن را نابود ساخت، تا در نهایت در همان میدان نبرد به شهادت رسید.