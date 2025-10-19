به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده واحد عمده فروشی برای گرانفروشی برنج به میزان ۵۱۴ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.



حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل پنج برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.

وی گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در بازرسی از واحد عمده فروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.