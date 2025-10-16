پخش زنده
امروز: -
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در واکنش به شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره تغییر مدیر فرودگاه اردبیل اعلام کرد: این جابهجایی بر اساس ارزیابیها و ملاحظات مدیریتی انجام شده و ارتباطی با مسائل مطرحشده ندارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در اطلاعیهای تأکید کرد که تغییرات مدیریتی در بخشهای مختلف کشور امری طبیعی است و تغییر مدیر فرودگاه اردبیل نیز در همین چارچوب صورت گرفته است.
در این اطلاعیه آمده است: بازرسی از وسایل همراه شخصیتهای کشوری از جمله وزرا و مقامات عالیرتبه، تابع ضوابط مشخص و مصوب مراجع ذیصلاح است.
این شرکت همچنین بر تداوم اقدامات خود برای تسهیل پذیرش و خروج مسافران و ارتقای خدمات فرودگاهی در سراسر کشور تأکید کرده است.
روابط عمومی شرکت فرودگاهها با اشاره به برگزاری اجلاس سهجانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو و بازدید وزرا از پروژههای مرزی، انتشار برخی محتواهای حاشیهای را تلاش رسانههای معاند برای کمرنگ کردن اهمیت این رویداد دانست.
در پایان از رسانهها و مخاطبان خواسته شده است اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند تا از انتشار شایعات و برداشتهای نادرست جلوگیری شود.