۵۵۰ کیلوگرم چربی دامی فاسد و غیر قابل مصرف توسط کارشناسان بهداشتی دامپزشکی کشف و با همکاری مرکزبهداشت ونیروی انتظامی معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی دامپزشکی استان اعلام کرد: در بازدید کارشناسان واحد نظارت بر بهداشتی عمومی و اماکن دامپزشکی شهرستان کهگیلویه از مراکز عرضه شهردهدشت، مقدار۵۵۰ کیلوگرم چربی دامی فاسد و بدون هویت و نگهداری شده در شرایط غیربهداشتی و غیر اصولی شناسایی، ضبط و با همکاری مرکزبهداشت و نیروی انتظامی معدوم شد.

یکی از اولویت‌های دامپزشکی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دامپزشکی برای تضمین سلامت و بهداشت فرآورده‌های خام دامی و تشدید نظارت‌های لازم بر مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی و پروتئینی است تا با نظارت بهداشتی و شرعی زمینه حفظ سلامت مردم و جامعه فراهم شود.

نظارت‌های دامپزشکی با جدیت هر چه بیشتر کارشناسان نظارت اداره دامپزشکی برای تحقق سلامت و ایمنی مواد غذایی ادامه دارد.