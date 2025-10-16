پخش زنده
به مناسبت هفته ملی کودک و هفته پارالمپیک، همایش «فرشتههای زمینی ۲» با حضور بیش از ۱۰۰۰ دانشآموز با نیازهای ویژه، خانوادهها، مربیان و مسئولان، در ورزشگاه بزرگ حیدریان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،همایش فرشتههای زمینی ۲به همت اداره آموزشوپرورش استثنایی، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری و با حضور پرشور خانوادهها و دانش آموزان برگزار شد.
دانشآموزان در این همایش با شور و نشاط در فعالیتهای ورزشی، تفریحی و گروهی شرکت کردند و تواناییها و استعدادهای خود را به نمایش گذاشتند.