پیام تسلیت رئیس جمهور برای درگذشت سردار افشار
متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله وانا الیه راجعون
درگذشت سردار علیرضا افشار را به خانواده معزز ایشان، همرزمان گرامی، جامعه ایثارگران و ملت شریف ایران، تسلیت عرض میکنم.
سردار افشار از چهرههای برجسته دفاع مقدس و از مدیران دلسوز و انقلابی کشور بود که سالها از عمر شریف خود را در مسیر خدمت به مردم، پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و اعتلای میهن عزیزمان، صرف کرد.
اینجانب، ضمن ابراز همدردی صمیمانه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران