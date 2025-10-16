رئیس جمهور در پیامی، درگذشت سردار علیرضا افشار را به خانواده معزز ایشان، همرزمان گرامی، جامعه ایثارگران و ملت شریف ایران، تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیام تسلیت برای درگذشت سردار علیرضا افشار، تصریح کرد:

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

درگذشت سردار علیرضا افشار را به خانواده معزز ایشان، همرزمان گرامی، جامعه ایثارگران و ملت شریف ایران، تسلیت عرض می‌کنم.

سردار افشار از چهره‌های برجسته دفاع مقدس و از مدیران دلسوز و انقلابی کشور بود که سال‌ها از عمر شریف خود را در مسیر خدمت به مردم، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعتلای میهن عزیزمان، صرف کرد.

اینجانب، ضمن ابراز همدردی صمیمانه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران