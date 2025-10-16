پخش زنده
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، پس از تساوی دو بر دو مقابل تیم ملی روسیه در نخستین دیدار تدارکاتی، عملکرد شاگردانش را رضایتبخش توصیف کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفت: در مجموع بازی خوبی بود. تا پیش از گل اولی که از روسیه دریافت کردیم، بازی کاملاً پایاپای پیش میرفت، اما پس از آن چند دقیقه تمرکز تیم از دست رفت و دو گل خوردیم. با این حال، نیمه دوم کاملاً متفاوت بود؛ بازیکنان با تمرکز و تسلط بیشتری بازی کردند و کنترل میدان را در اختیار گرفتند.
مظفر با اشاره به موقعیتهای متعدد تیمش افزود: در نیمه دوم علاوه بر دو گلی که زدیم، چند فرصت مسلم گلزنی هم داشتیم که میتوانست نتیجه را به سود ما تغییر دهد. با توجه به اینکه این نخستین بازی ما پس از حدود سه ماه تمرین بود، هدف اصلیمان اجرای تاکتیکهایی بود که در این مدت روی آنها کار کرده بودیم، آن هم برابر تیمی قدرتمند مثل روسیه. خوشبختانه در نیمه دوم بچهها این هدف را بهخوبی اجرا کردند.
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان در پایان گفت: طبیعی است بعد از چند ماه و با رویکردی تازه، کمی زمان لازم باشد تا بازیکنان به شرایط مسابقه برگردند. با این حال از عملکرد آنها، بهویژه در نیمه دوم، کاملاً راضی هستم. اینکه مقابل تیمی بزرگ مثل روسیه توانستند بازی را به تساوی بکشانند و حتی به پیروزی نزدیک شوند، بسیار ارزشمند است. انشاءالله در تمرین فردا روی برخی جزئیات کار میکنیم تا برای دیدار دوم آمادهتر باشیم.