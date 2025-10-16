فرماندار بروجرد گفت: ۳۴ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر واجد شرایط هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قدرت اله ولدی با اشاره به ثبت نام ۳۴ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در بروجرد گفت: از این تعداد ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر واجد شرایط هستند و ۱۷۳ نفر زمین دریافت کردند.

وی افزود: دو هزار و ۹۶۰ واحد مسکن ملی در بروجرد در حال ساخت است.

امام جمعه بروجرد هم در جلسه شورای مسکن این شهرستان گفت: رسالت مدیران خدمت به مردم است.

سیدعلی حسینی خواستار تعیین تکلیف زمین طلاب شهرستان از سوی منابع طبیعی و راه و شهرسازی شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد هم گفت: وضعیت بودجه مسکن، کلاف سردرگمی است که خروجی آن مورد رضایت مردم نیست.

ولدی، اجرا نشدن به موقع مصوبات شورای مسکن در بروجرد را یکی از مشکلات اصلی این طرح دانست و گفت: رفع این مشکل نیازمند جراحی و نظارت دقیق اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل منابع طبیعی بر روند اجرای مسکن ملی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان هم گفت: سهم لرستان از مسکن ملی ۱۱ هزار واحد مسکونی است که لرستان جزو ردیف‌های بالایی کشور است.

میرزایی افزود: در حوزه مسکن حمایتی در حال حاضر هزار و ۲۳ واحد مسکن حمایتی در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

وی تأمین زمین، تسهیلات و در نهایت آورده متقاضی را از جمله چالش‌های اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بروجرد عنوان کرد.