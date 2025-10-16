آیین تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان دشت آزادگان با حضور جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این آیین سید قاسم موسوی فرماندار دشت آزادگان نماز جمعه را پایگاهی جهت طرح مهمترین مشکلات جامعه از جمله اجتماعی ،فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دانست و یادآور شد:یکی از ویژگی های نماز جمعه آمیختن معنویت و سیاست است که آن را به یک ظرفیت و فرصتی فوق العاده تبدیل کرده است.

فرماندار دشت آزادگان به برکات نماز جمعه در طول بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد:علی رغم تلاشهای دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی ، نماز جمعه پیام وحدت بخش انقلاب را به گوش جهانیان رسانده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان افزود: دشمنان در تلاش هستند تا شعله فروزان نماز جمعه را خاموش کنند ولی این چراغ برخاسته از ایمان مردم و خاموش شدنی نیست.

موسوی زنده نگه داشتن گفتمان انقلاب اسلامی را از برکات نماز جمعه دانست و گفت: فرهنگ نماز جمعه در این سرزمین باعث تداوم بالندگی انقلاب شده است.

در این آیین حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی به عنوان امام جمعه جدید شهرستان معرفی و از خدمات ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین کاظم سواری امام جمعه پیشین این شهرستان قدردانی شد.