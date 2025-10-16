پخش زنده
وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در بازدیدی تخصصی از غرفههای نمایشگاه ایران متافو، بر ارتقای ایمنی و بهرهوری در معادن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، در مراسم افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی متالورژی، فولاد، ریختهگری، ماشینآلات و صنایع وابسته (ایران متافو) در تبریز، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به همراه معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، از غرفههای تخصصی این رویداد بازدید کردند.
این بازدید که با هدف بررسی آخرین دستاوردهای صنعتی کشور در حوزه فولاد، متالورژی و تجهیزات معدنی انجام شد، شامل بازدید از غرفههای ایمیدرو، ایمپاسکو، نفیلین سنیت کلیبر، طلای زرشوران و شرکتهای فعال در صنعت فولاد بود.
سید محمد اتابک در این بازدید بر اهمیت توسعه فناوریهای نوین در صنایع معدنی و فولادی تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری در حوزه معادن و ارتقای ایمنی و بهرهوری، اولویت اصلی وزارت صمت خواهد بود.
محمد مسعود سمیعینژاد نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به نقش راهبردی شرکتهای بزرگ معدنی در تحقق اهداف صنعتی کشور، از آمادگی ایمیدرو برای توسعه همکاریهای گستردهتر با بخش خصوصی خبر داد.
نمایشگاه ایران متافو امسال با حضور دهها شرکت داخلی و خارجی در تبریز برگزار شد و بستری مناسب برای تبادل دانش، معرفی فناوریهای نوین و توسعه همکاریهای صنعتی در سطح ملی و بینالمللی فراهم آورد.