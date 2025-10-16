پخش زنده
در پی اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۹، نمایندگان این سازمان امروز از سالن سنگنوردی مجموعه شهید کبکانیان تهران بازدید کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی اعلام آمادگی ایران برای میزبانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۹، صبح امروز نمایندگان این سازمان به همراه دبیرکل کمیته ملی المپیک از برخی مجموعههای ورزشی از جمله سالن سنگنوردی مجموعه شهید کبکانیان تهران بازدید کردند.
در این بازدید، سالن یادشده بهعنوان یکی از گزینههای اصلی میزبانی رقابتهای سنگنوردی مورد تأیید قرار گرفت. این سالن که فعالیت خود را از مهرماه سال جاری آغاز کرده است، دارای ۶۰۰ مترمربع دیوارهی سنگنوردی در سه بخش لید، بولدرینگ و سرعت است.
جزئیات فنی دیوارهها:
دیوارهی سرعت: ۱۸۰ مترمربع
سرطناب (لید): ۲۸۶ مترمربع
بولدرینگ: ۱۹۲ مترمربع
همچنین فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در نظر دارد با هدف ارتقای سطح کیفی تمرینات و مسابقات، نسبت به احداث دیوارهی سرعت چهار لاین و نیز دیوارهی درایتولینگ در محوطهی شرقی مجموعه اقدام کند.
شورای ورزشی کشورهای اسلامی هنوز جزئیات مربوط به تأیید نهایی حضور رشته سنگنوردی و تعداد ورزشکاران مجاز برای شرکت در بازیهای سال ۲۰۲۹ را اعلام نکرده است.