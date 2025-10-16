پخش زنده
امروز: -
رئیس بنیاد مسکن دورود با اشاره به هزار و ۳۵۰ واحد مسکن روستایی در این شهرستان گفت: ۹۸ درصد این واحدها مقاوم سازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احمدی گفت: شهرستان دورود به دلیل قرار گرفتن بر روی گسل، زلزلههای متعددی را در دهه ۸۰ تجربه کرده است که این امر مقاوم سازی واحدهای مسکونی در روستاها را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است.
وی افزود: شهرستان دورود هزار و ۳۵۰ واحد مسکن روستایی دارد که هم اکنون ۹۸ درصد این واحدها مقاوم سازی شده است.
احمدی با اشاره به ۱۳۵ روستای این شهرست گفت: طرح هادی در ۹۸ روستای در حال اجرا است.
تابعی، مدیرکل بنیاد مسکن لرستان هم با اشاره به ۱۵۳ هزار واحد مسکونی در روستاهای استان گفت: تاکنون حدود ۱۱۹ هزار واحد مسکونی مقاوم سازی شده است.