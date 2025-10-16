پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رویداد ملی بشارت نصر ویژه دانشجویان دانشگاههای استان قم، با هدف تبیین شخصیت رهبران جبهه مقاومت بهویژه شهید سید حسن نصرالله، با حضور حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران، احمد دستمالچیان سفیر سابق ایران در لبنان، رسول خامهیار کارشناس مسائل خاورمیانه، هادی قاسمی مسئول بسیج دانشجویی و جمعی از خانوادههای معظم شهدای جبهه مقاومت، در دانشگاه قم برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در این مراسم هدف دشمن از افزایش تحریمها را نه انرژی هستهای است و نه تسلیحات، بلکه تسلط بر اراده و فرمانروایی ملتها دانست.