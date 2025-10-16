رویداد ملی بشارت نصر ویژه دانشجویان دانشگاه‌های استان قم، با هدف تبیین شخصیت رهبران جبهه مقاومت به‌ویژه شهید سید حسن نصرالله، در دانشگاه قم برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رویداد ملی بشارت نصر ویژه دانشجویان دانشگاه‌های استان قم، با هدف تبیین شخصیت رهبران جبهه مقاومت به‌ویژه شهید سید حسن نصرالله، با حضور حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، احمد دستمالچیان سفیر سابق ایران در لبنان، رسول خامه‌یار کارشناس مسائل خاورمیانه، هادی قاسمی مسئول بسیج دانشجویی و جمعی از خانواده‌های معظم شهدای جبهه مقاومت، در دانشگاه قم برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در این مراسم هدف دشمن از افزایش تحریم‌ها را نه انرژی هسته‌ای است و نه تسلیحات، بلکه تسلط بر اراده و فرمانروایی ملت‌ها دانست.

حجت‌الاسلام عبدالله حاجی صادقی با اشاره به شیوه‌های دشمن گفت: دشمن برای تحمیل اراده خود از ابزار‌های گوناگونی بهره می‌گیرد؛ از جمله «اقتدارزدایی». او می‌کوشد ما را در عرصه‌های مختلف ضعیف نشان دهد تا ابتکار عمل را از ما بگیرد.