به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسئول گروه سیار انتقال خون هرمزگان، گفت: با هدف اهدای خون ساکنان کیش گروه انتقال خون تا ۲۶ مهر در درمانگاه امام علی (ع) جزیره کیش مستقر است.

عبدالمجید محمودی، افزود: داوطلبان می‌توانند برای اهدای خون صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصر‌ها از ساعت ۱۷ تا ۲۲ به درمانگاه مراجعه کنند.

محمودی از ساکنان و گردشگران کیش خواست با مشارکت در این طرح انسان‌دوستانه، به تأمین ذخایر خونی بیماران نیازمند استان هرمزگان کمک کنند.