طرح سه روزه اهدای خون با حضور گروه سیار انتقال خون هرمزگان در درمانگاه امام علی (ع) کیش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسئول گروه سیار انتقال خون هرمزگان، گفت: با هدف اهدای خون ساکنان کیش گروه انتقال خون تا ۲۶ مهر در درمانگاه امام علی (ع) جزیره کیش مستقر است.
عبدالمجید محمودی، افزود: داوطلبان میتوانند برای اهدای خون صبحها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۲ به درمانگاه مراجعه کنند.
محمودی از ساکنان و گردشگران کیش خواست با مشارکت در این طرح انساندوستانه، به تأمین ذخایر خونی بیماران نیازمند استان هرمزگان کمک کنند.