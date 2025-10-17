سرهنگ مهدی حصاری گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی، ماموران موفق شدند یک انبار مخفی را شناسایی و در بازرسی از آن مقدار ۷۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق به ارزش تقریبی ۲۴ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال کشف کنند.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این پرونده افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ حصاری تأکید کرد: پلیس با تمام توان برای برخورد با پدیده قاچاق کالا و حفظ امنیت اقتصادی جامعه اقدام می‌کند و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ اطلاع دهند.