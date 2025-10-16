پخش زنده
در راستای گسترش تعاملات علمی و پژوهشی میان نهادهای فعال در حوزه علوم اسلامی، نشست مشترکی با محوریت توسعه همکاریهای فناورانه و بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نشست مشترک حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) و حجتالاسلام والمسلمین دکتر رضا برنجکار، رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث امروزدر سالن جلسات پژوهشگاه قرآن و حدیث با هدف تقویت ارتباطات علمی و پژوهشی میان دو نهاد، تسریع و تسهیل اجرای طرحهای تحقیقاتی با پشتیبانی فناورانه مرکز نور و بهرهمندی بهینه از توانمندیها و زیرساختهای موجود برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین بهرامی در این نشست، پس از معرفی ظرفیتها، دستاوردها و محصولات مرکز نور در حوزه فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و نرمافزارهای تخصصی علوم اسلامی، زمینه حمایت فناورانه از فعالیتهای پژوهشی پژوهشگاه قرآن و حدیث را مورد بحث و بررسی قرار داد.