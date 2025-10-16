به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد:، نمازجمعه فردا ۱۸ مهر در قم به امامت آیت الله سید هاشم بوشهری و سخنران پیش از خطبه‌ها رضا شاهسواری رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش استان قم خواهد بود.

ادارات کل ورزش و جوانان، سازمان استاندارد استان قم، سازمان بازرسی ومعاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان قم درمیز‌های خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.

مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.