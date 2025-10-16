به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امیری پرنیان گفت: بر اساس گزارش مرکز رصد جمعیت استان در بازه زمانی نیمه نخست امسال، هزار و ۷۸۳ واقعه ولادت در استان ثبت شده که از این تعداد ۵۳ درصد پسر و ۴۷ درصد دختر بوده است.

وی افزود: از این تعداد ۲۳۵ مورد دوقلو و ۹ مورد سه‌قلوزایی بوده و ۳۸ درصد ولادت‌ها نیز مربوط به فرزند دوم خانواده‌ها بوده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان ادامه داد: در شش ماهه امسال پنج هزار و ۶۵۵ مورد فوت در استان ثبت شده که ۵۵ درصد آن مربوط به مردان و ۴۵ درصد مربوط به زنان بوده است.

امیری پرنیان به آمار ازدواج در استان هم اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست سال، شش هزار و ۶۳۸ مورد ازدواج در استان ثبت شده که میانگین سن ازدواج برای مردان ۲۸ و برای زنان حدود ۲۳ سال بوده است.

وی افزود: لرستان در شاخص ازدواج، جایگاه هفتم کشوری را دارد.

مدیرکل ثبت احوال لرستان همچنین با اشاره به آمار طلاق در استان گفت: در حوزه طلاق نیز هزار و ۹۷۷ مورد ثبت شده که میانگین سن طلاق برای مردان ۳۸ و برای زنان ۳۴ سال گزارش شده و لرستان در شاخص‌های طلاق، فوت و ولادت در محدوده میانگین کشوری قرار دارد.