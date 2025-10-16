پخش زنده
قرعه کشی رقابتهای کسب سهمیه قهرمانی جهان در پاریس فرانسه برگزار شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کاراته قهرمانی جهان از فردا (جمعه ۲۵ مهرماه) با حضور ۵۴۹ کاراتهکا از ۱۰۵ کشور جهان آغاز میشود و شرکتکنندگان آخرین تلاش خود را برای کسب سهمیه حضور در رقابتهای جهانی مصر به کار خواهند بست.
بر اساس قرعهکشی انجامشده، فردا جمعه در روز نحست این مسابقات فاطمه صادقی در کاتا انفرادی در گروه ۴ با کاتاروهایی از کره جنوبی، مونته نگرو و اتریش پیکار میکند و محمدصدرا شیدزی در کاتا انفرادی در گروه ۵ با کاتاروهایی از پرو، سنگال و اتریش هم گروه است.
حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم شنبه ۲۶ مهرماه در روز دوم و در گروه ۸ با حریفانی از ارمنستان، روسیه، قرقیزستان و کاراته کایی از تیم منتخب پناهندگان مبارزه خواهد کرد.
در روز پایانی این مسابقات یکشنبه ۲۷ مهرماه امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم در گروه ۶ با کاراته کاهایی از فیلیپین، دانمارک و بوسنی و مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم در گروه ۵ با حریفانی از چک، روسیه و فنلاند پیکار خواهند کرد.
محمدصدرا شیدزی پس از آنکه روادید علی زند صادر نشد، به جمع سایر ملی پوشان در پاریس اضافه شد.