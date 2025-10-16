مراسم بهترین‌های سال آسیا برگزار شد و جایزه بهترین مربی زنان و بهترین بازیکن فوتسال قاره به ایرانی‌ها رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ مهر) بهترین‌های سال جاری خود را در شهر ریاض عربستان معرفی کرد.

فدراسیون فوتبال ایران در بخش بهترین فدراسیون‌های پلاتینوم آسیا، مرضیه جعفری در بخش بهترین مربی بانوی قاره کهن، مهدی طارمی در بخش بهترین لژیونر و مسلم اولادقباد و سالار آقاپور در بخش بهترین بازیکن فوتسال آسیا، نامزد‌های ایران در مراسم امشب بودند.

مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران و خاتون بم به عنوان بهترین سرمربی فوتبال زن در قاره آسیا انتخاب شد.

این برای نخستین بار بود که یک زن ایرانی جایزه بهترین مربی سال فوتبال زنان آسیا را دریافت می‌کند.

سالار آقاپور، بازیکن تیم ملی فوتسال ایران و تیم گهرزمین سیرجان به عنوان بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا انتخاب شد.

سالم الدوساری، بازیکن باشگاه الهلال عربستان و تیم ملی این کشور به عنوان بهترین بازیکن مرد سال آسیا انتخاب شد.

جایزه بهترین فدراسیون سال آسیا (پلاتینوم) به فدراسیون فوتبال عربستان رسید. در این بخش فدراسیون فوتبال ایران به همراه ژاپن نامزد بودند.

لی کانگ این، ستاره اهل کره جنوبی پاری‌سن‌ژرمن در مراسم برترین‌های سال آسیا به عنوان برنده جایزه بهترین لژیونر سال آسیا انتخاب شد. مهدی طارمی در این بخش نامزد بود.