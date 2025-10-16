صعود کارکنان جهادکشاورزی هوراند به قله ۳۰۰۰ متری قلعه پشتو
به مناسبت هفته سلامت روان و هفته تربیت بدنی کارکنان جهادکشاورزی هوراند به قله ۳۰۰۰ متری قلعه پشتو صعود کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،به مناسبت هفته سلامت روان و هفته تربیتبدنی و ورزش جمعی از کارکنان جهادکشاورزی هوراند با حضور در برنامه پیادهروی سه ساعته موفق شدند مسیر پنج کیلومتری منطقه گردشگری قلعه پشتو را طی کرده و به قلهای با ارتفاع ۳۰۰۰ متر از سطح دریا که از مرتفعترین مناطق کوهستانی شهرستان هوراند به شمار میرود صعود کنند.
سید تاجالدینی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هوراند در حاشیه این برنامه گفت:این اقدام در راستای ترویج فرهنگ نشاط، سلامت روان و اهمیت فعالیتهای بدنی در میان کارکنان دستگاههای اجرایی انجام شد.
وی افزود:اعتقاد داریم که نشاط و سلامت جسم و روان کارکنان نقش مهمی در افزایش بهرهوری و بهبود خدمات به بهرهبرداران بخش کشاورزی دارد.
وی افزود:کوهپیمایی و حضور در طبیعت علاوه بر تقویت روحیه همدلی و کار گروهی موجب آشنایی بیشتر همکاران با ظرفیتهای طبیعی و گردشگری شهرستان هوراند نیز میشود.