مدیر آموزش و پرورش اهر گفت:در راستای اهمیت توجه به ورزش پایه از مدرسه المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای در بین دانش آموزان دبیرستان نخبگان بهبود این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیرضا اکبرپور گفت:یکی از رویکرد‌های مهم در داشتن مدرسه‌ای شاد و با نشاط توجه به ورزش، شناسایی و استعدادیابی رشته‌های ورزشی و نهایتا برگزاری المپیاد درون مدرسه‌ای است که ما تلاش می‌کنیم این مهم را در مدارس شهرستان اهر اجرایی نماییم.

وی افزود:در این راستا یک دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای برای دانش آموزان دبیرستان نخبگان بهبود در رشته‌های فوتسال، شطرنج، طناب کشی و دوومیدانی برگزار شد.