به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پزشکان، داروسازان، دکترای علوم آزمایشگاهی، ماما و پرستاران فردا جمعه ۲۵ مهر، از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ برای شرکت در انتخابات به سالن اداری بیمارستان کیش مراجعه کنند.

این دوره از انتخابات، روز جمعه ۲۵ مهرماه در ۲۷۹ شعبه با ۳۸۸ دستگاه الکترونیک احراز هویت و ۹۰۰ صندوق عملیاتی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

انتخابات از ساعت ۷ تا ۱۷ برگزار می‌شود که در صورت لزوم با تایید هیات نظارت، قابل تمدید است.

برای شرکت در انتخابات نظام پزشکی، به همراه داشتن کارت‌های ملی و نظام پزشکی الزامی است.

انتخابات به صورت حضوری و تمام الکترونیک خواهد بود.