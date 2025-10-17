وزیر امور خارجه گفت: حملات رژیم صهیونیستی به ایران در نشست وزیران امور خارجه کشور‌های عضو جنبش غیر متعهدها در کامپالا، پایتخت اوگاندا در شدیدترین وجه ممکن، محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عراقچی که برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشور‌های عضو جنبش غیر متعهدها در کامپالا، پایتخت اوگاندا بسر می‌برد در گفت‌و‌گو با خبر ۲۱ گفت: در این نشست، حملات رژیم صهیونیستی به ایران در شدیدترین وجه ممکن، محکوم شد.

وی اضافه کرد: حمله به تأسیسات هسته‌ای کشورمان نیز به طور مستقل مورد محکومیت قرار گرفت.

آقای عراقچی مهم‌ترین بخش نشست را موضع جنبش غیر متعهدها درباره موضوع اسنپ‌بک دانست.