وزیر امور خارجه گفت: حملات رژیم صهیونیستی به ایران در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در کامپالا، پایتخت اوگاندا در شدیدترین وجه ممکن، محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عراقچی که برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در کامپالا، پایتخت اوگاندا بسر میبرد در گفتوگو با خبر ۲۱ گفت: در این نشست، حملات رژیم صهیونیستی به ایران در شدیدترین وجه ممکن، محکوم شد.
وی اضافه کرد: حمله به تأسیسات هستهای کشورمان نیز به طور مستقل مورد محکومیت قرار گرفت.
آقای عراقچی مهمترین بخش نشست را موضع جنبش غیر متعهدها درباره موضوع اسنپبک دانست.