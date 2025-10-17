وزیر امور خارجه گفت: حملات رژیم صهیونیستی به ایران در نشست وزیران امور خارجه کشور‌های عضو جنبش غیر متعهدها در کامپالا، پایتخت اوگاندا به شدیدترین وجه ممکن، محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عراقچی در گفت و گو با بخش خبری ۲۱ رسانه ملی افزود: نوزدهمین نشست وزیران امور خارجه کشور‌های عضو جنبش غیر متعهدها، یکی از موفق‌ترین نشست های این جنبش بود به لحاظ مواضع بسیار محکمی که گرفته شد.

وزیر امور خاجه با اشاره به اینکه در این نشست، یک بیانیه‌ و یک سند نهایی با بیش از هزار و ۵۰۰ بند صادر شد، اضافه کرد: جنبش غیر متعهدها در همه مسائل جهانی اعم از سیاسی، اختلافات و بحران‌ها، مسائل اقتصادی و توسعه‌ای و اجتماعی اعلام نظر می‌کند و مواضع خود را که مواضع کشور‌های جنوب و کشور‌های در حال توسعه است، بیان می کند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین محور‌ها، مخالفت با یک جانبه گرایی و ترویج چند جانبه گرایی و لزوم حل و فصل مسائل بین المللی از طریق دیپلماسی و یک دیپلماسی چند جانبه بود.

آقای عراقچی افزود: در این نشست، حملات رژیم صهیونیستی به ایران در شدیدترین وجه ممکن محکوم شد. این محکومیت هم در بیانیه و هم در سند مفصل نهایی در دو پاراگراف جداگانه آمده است. همچنین حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران محکوم و حمایت و همبستگی کشورهای عضو با مردم ایران در برابر این تهاجمات اعلام شده است.

وزیر امور خارجه گفت: در این سند درباره فلسطین نیز موضع بسیار محکمی اتخاذ شده و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در لبنان، از جمله انفجار پیجرها، محکوم و مخل امنیت منطقه شناخته شده است. بندهایی درباره حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی نیز به پیشنهاد هیئت ایرانی در سند نهایی گنجانده شد که مورد پذیرش قرار گرفت.

آقای عراقچی، موضع جنبش غیر متعهدها درباره موضوع «اسنپ‌بک» را مهم دانست و گفت: جنبش در بیانیه خود تأکید کرده است که اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک، غیرقانونی است و از نظر ۱۲۱ کشور عضو این جنبش، چنین سازوکاری اتفاق نیفتاده است. بنابراین، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت همچنان پابرجا و قطعنامه‌ها و تحریم‌های گذشته بازنگشته است.

وی تاکید کرد: بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، این قطعنامه در تاریخ ۲۶ مهر به‌صورت خودکار خاتمه می‌یابد و در نتیجه، موضوع ایران از دستور کار شورای امنیت خارج می‌شود. این موضع نه تنها موضع جمهوری اسلامی ایران بلکه موضع روسیه، چین و چند عضو دیگر شورای امنیت نیز است.

آقای عراقچی گفت که نامه‌ای رسمی به رئیس شورای امنیت ارسال کرده و در آن مواضع جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر تکرار کرده است.