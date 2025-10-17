رونق ساختوساز در دهلران با اجرای طرح ویلایی نهضت ملی مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: با برنامهریزیهای انجامشده، روند ساخت واحدهای ویلایی نهضت ملی مسکن در شهرستان دهلران با شتاب بیشتری در حال اجراست.
؛ «جعفر رفیعی» مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در بازدید از سایت نهضت ملی مسکن شهر دهلران و روند ساخت واحدهای ویلایی این طرح ملی، با اشاره به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط در شهرستان دهلران، اظهار داشت: در قالب طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ۶۳۹ قطعه زمین به متقاضیان تحویل داده شده که از این تعداد نزدیک به ۲۰۰ نفر موفق به دریافت پروانه ساخت شدهاند.
وی افزود: براساس قانون، متقاضیان موظفاند در بازه زمانی تعیینشده نسبت به آغاز عملیات ساخت اقدام کنند.
رفیعی مطرح کرد: الحاق ۶۶ هکتار زمین به محدوده شهری دهلران برای اجرای این طرح و همچنین آمادهسازی زیرساختهای آب و برق در سایت مذکور، انتظار میرود متقاضیانی که قرارداد واگذاری دارند، عملیات اجرایی خود را تا اول آبان ۱۴۰۴ آغاز کنند، در غیر این صورت، قرارداد آنان بهصورت یکجانبه و بر اساس قانون فسخ خواهد شد.