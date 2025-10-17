خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «جعفر رفیعی» مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در بازدید از سایت نهضت ملی مسکن شهر دهلران و روند ساخت واحد‌های ویلایی این طرح ملی، با اشاره به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط در شهرستان دهلران، اظهار داشت: در قالب طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ۶۳۹ قطعه زمین به متقاضیان تحویل داده شده که از این تعداد نزدیک به ۲۰۰ نفر موفق به دریافت پروانه ساخت شده‌اند. به گزارش؛ «جعفر رفیعی» مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در بازدید از سایت نهضت ملی مسکن شهر دهلران و روند ساخت واحد‌های ویلایی این طرح ملی، با اشاره به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط در شهرستان دهلران، اظهار داشت: در قالب طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ۶۳۹ قطعه زمین به متقاضیان تحویل داده شده که از این تعداد نزدیک به ۲۰۰ نفر موفق به دریافت پروانه ساخت شده‌اند.

وی افزود: براساس قانون، متقاضیان موظف‌اند در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به آغاز عملیات ساخت اقدام کنند.

رفیعی مطرح کرد: الحاق ۶۶ هکتار زمین به محدوده شهری دهلران برای اجرای این طرح و همچنین آماده‌سازی زیرساخت‌های آب و برق در سایت مذکور، انتظار می‌رود متقاضیانی که قرارداد واگذاری دارند، عملیات اجرایی خود را تا اول آبان ۱۴۰۴ آغاز کنند، در غیر این صورت، قرارداد آنان به‌صورت یک‌جانبه و بر اساس قانون فسخ خواهد شد.